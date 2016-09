Sky Cinema 21:50 bis 23:30 Komödie Gefühlt Mitte Zwanzig USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Filmdozent Josh (Ben Stiller) lebt ein zufriedenes, kinderloses, aber etwas leeres Mittvierziger-Dasein mit Cornelia (Naomi Watts) in Brooklyn. Die Begegnung mit dem Hipster-Paar Jamie und Darby (Adam Driver, Amanda Seyfried) elektrisiert ihn: Belebt vom coolen Lifestyle der Mittzwanziger stürzt er sich in eine Freundschaft mit den beiden, verjüngt Ansichten, Kleidungsstil und Gewohnheiten. Auch Cornelia lässt sich mitreißen. Doch allmählich merken die beiden, dass Jamie einen Plan verfolgt ... - Ben Stiller als Stadtneurotiker in einer witzig-nachdenklichen Komödie über das Älterwerden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Stiller (Josh) Naomi Watts (Cornelia) Adam Driver (Jamie) Amanda Seyfried (Darby) Charles Grodin (Leslie Breitbart) Adam Horovitz (Fletcher) Maria Dizzia (Marina) Originaltitel: While We're Young Regie: Noah Baumbach Drehbuch: Noah Baumbach Kamera: Sam Levy Musik: James Murphy