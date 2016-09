Sky Cinema 20:15 bis 21:50 Thriller Stalker leben gefährlich USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Andrea (Amy Pietz) hat genung von West Hollywood. Nachdem ihre Tochter Jodi (Kelcie Stranahan) in der eigenen Wohnung von einem Nachbarn bedroht wurde, flüchten die beiden in eine vermeintlich sichere Vorortgegend. Doch nach dem Umzug geht der Stalking-Terror erst richtig los. - Beklemmender Stalking-Thriller mit tollen Darstellerinnen und überraschenden Twists. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Pietz (Andrea Allen) Kelcie Stranahan (Jodi Allen) Katrina Norman (Kristen Chambers) Grant Harvey (Nick Thompkin) Ethan Erickson (Ted Wilcox) Kelly Packard (Lisa Miller) Dorien Wilson (Detective Franklin) Originaltitel: Stalked by My Neighbor Regie: Doug Campbell Drehbuch: Doug Campbell Kamera: Eric Anderson, Robert Ballo Musik: Kevin Blumenfeld Altersempfehlung: ab 16