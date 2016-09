Broadway-Regisseur und Charmeur Arnold (Owen Wilson) landet mit der Prostituierten und Möchtegern-Schauspielerin Izzy (Imogen Poots) im Bett. Als sie sich kurz darauf unerwartet beim Vorsprech-Termin für sein neues Stück wiedersehen, wird's kompliziert. Denn die Hauptrolle spielt ausgerechnet Arnolds Gattin Delta (Kathryn Hahn). Als sich auch noch Arnolds Bühnenautor, Izzys Therapeutin (Jennifer Aniston) und Deltas Co-Star Seth (Rhys Ifans) in die Dreiecks-Beziehung einmischen, gerät die Lage endgültig aus dem Ruder. - Herrlich witziges Screwball-Beziehungstheater, vom "Is' was, Doc?"-Regisseur mit Starbesetzung inszeniert. In Google-Kalender eintragen