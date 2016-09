Filmdozent Josh (Ben Stiller) lebt ein zufriedenes, kinderloses, aber etwas leeres Mittvierziger-Dasein mit Cornelia (Naomi Watts) in Brooklyn. Die Begegnung mit dem Hipster-Paar Jamie und Darby (Adam Driver, Amanda Seyfried) elektrisiert ihn: Belebt vom coolen Lifestyle der Mittzwanziger stürzt er sich in eine Freundschaft mit den beiden, verjüngt Ansichten, Kleidungsstil und Gewohnheiten. Auch Cornelia lässt sich mitreißen. Doch allmählich merken die beiden, dass Jamie einen Plan verfolgt ... - Ben Stiller als Stadtneurotiker in einer witzig-nachdenklichen Komödie über das Älterwerden. In Google-Kalender eintragen