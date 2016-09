Sky Cinema +1 09:05 bis 10:25 Komödie Nur eine Stunde Ruhe! F 2014 Nach einer Vorlage von Florian Zeller 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jazz-Fan Michel (Christian Clavier) entdeckt auf dem Flohmarkt eine seltene Schallplatte und freut sich darauf, sie zuhause in aller Ruhe anzuhören. Doch das Schicksal scheint sich gegen ihn verschworen zu haben: Seine Frau macht ihm ausgerechnet jetzt ein furchtbares Geständnis, ein paar Handwerker setzen die halbe Wohnung unter Wasser, seine Mutter ruft ständig an und sein Sohn will eine Flüchtlingsfamilie bei ihm einquartieren. Mit allen Mitteln versucht Michel, in all dem Chaos eine Stunde Ruhe zu finden. - Temporeiche Hitkomödie aus Frankreich mit "Monsieur Claude" Christian Clavier als Jazz-Fan am Rande des Nervenzusammenbruchs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Clavier (Michel Leproux) Carole Bouquet (Nathalie Leproux) Valérie Bonneton (Elsa) Rossy de Palma (Maria) Stéphane De Groodt (Pavel) Sébastien Castro (Sébastien Leproux) Arnaud Henriet (Léo) Originaltitel: Une heure de tranquillité Regie: Patrice Leconte Drehbuch: Florian Zeller, Patrice Leconte, Patrice Leconte Musik: Eric Neveux Altersempfehlung: ab no ag

