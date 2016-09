RTL Crime 03:15 bis 04:00 Krimiserie Miami Vice Der Gangster USA 1988 Stereo 16:9 Merken 5. Staffel, Folge 1: Crockett leidet weiterhin an Amnesie. Noch immer befindet er sich auf der anderen Seite des Gesetzes. Bald katapultiert sich der Cop an die Spitze der Verbrecherorganisation. Eines Tages kommt es zwischen ihm und seinem alten Freund Tubbs zum Duell. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Michael Thomas (Gina Calabrese) Michael Talbott (Stan Switek) Olivia Brown (Trudy Joplin) Edward James Olmos (Ltd. Martin Castillo) Saundra Santiago (Detective Gina Calabrese) Debra Feuer (Celeste) Joe Santos (Oscar Carrera) Originaltitel: Miami Vice Regie: Don Johnson Drehbuch: Ken Solarz, Anthony Yerkovich Musik: Tim Truman Altersempfehlung: ab 6