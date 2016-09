RTL Crime 20:15 bis 21:05 Krimiserie Vier Frauen und ein Todesfall Totgepflegt A 2014 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 3: Als Juli in das von Walpurga geerbte Bauernhaus einziehen will, um endlich wieder sesshaft zu werden, kommt ihr die ungarische Pflegerin Jana K. bei einem Hexenschuss zur Hilfe und kümmert sich liebevoll um sie. Doch schon bald taucht ein älterer Herr im Dorf Ilm auf, der Jana als schwarzen Engel bezeichnet, die schon mehrere Männer vergiftet haben soll. Juli glaubt an Janas Unschuld, bis sie selbst von schweren Bauchkrämpfen gepeinigt wird. Wieder erscheint der tote Raphael und nun muss Juli sich entscheiden: Geht sie mit ihm oder bleibt sie in Ilm.? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adele Neuhauser (Julie) Miriam Stein (Pippa) Brigitte Kren (Maria) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Georges Kern (Pepperl Nothdurfter) Originaltitel: Vier Frauen und ein Todesfall Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Uli Brée, Rupert Henning Kamera: Peter von Haller Altersempfehlung: ab 12