RTL Crime 07:05 bis 07:50 Krimiserie Miami Vice Der Mann aus der Todeszelle USA 1988 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 21: Während Crockett Recherchen zu einem brutalen Mordfall anstellt, in den offenbar der Gangster Hackman verwickelt ist, den der Vice Cop ein Jahr zuvor vor der Todeszelle bewahrt hatte, kündigt Caitlin ihre Ankunft in Miami an. Sonny ahnt nicht, dass beide Geschehnisse in eine verhängnisvolle Verbindung treten werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Johnson (Detective James Crockett) Philip Michael Thomas (Detective Ricardo Tubbs) Saundra Santiago (Detective Gina Calabrese) Michael Talbott (Detective Stan Switek) Olivia Brown (Detective Trudy Joplin) Edward James Olmos (Lieutenant Martin Castillo) Guy Boyd (Frank Hackman) Originaltitel: Miami Vice Regie: George Mendeluk Drehbuch: David Black, Michael Duggan, Robert Palm, Dick Wolf Kamera: Duke Callaghan, Tom Priestley, Oliver Wood Musik: Jan Hammer Altersempfehlung: ab 6

