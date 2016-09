Beate Uhse TV 05:15 bis 06:00 Erotikserie Texas Pattis Poppbox Mallorca D 2016 Stereo 16:9 Merken Die Mallorca-Reihe begann mit einer Verwechslung und sie endet damit. Doch diesmal ist es Big Georg, der Vermieter der Finca, den Patrick unwissentlich verscheucht. Die nichts ahnende Patti hält Big Georg auf und interviewt ihn zusammen mit seiner Partnerin Susan am Meer. Zurück in der Finca zeigt das Paar, wie sehr es aufeinander steht - und Patrick stellt einmal mehr fest, dass er sich erneut voll in die Nesseln gesetzt hat. Da kommt das entspannende Finale am Pool gerade recht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Texas Pattis Poppbox Regie: Mirrorman Altersempfehlung: ab 18

