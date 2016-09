Sky Nostalgie 00:40 bis 02:25 Actionfilm Bruce Lee - Mein letzter Kampf HK, USA 1978 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Martial-Arts-Filmstar Billy Lo (Bruce Lee) entgeht bei einem Dreh nur knapp einem Mordanschlag durch ein Verbrechersyndikat. Billy inszeniert seinen Tod, um sich heimlich an seinen Widersachern zu rächen. Nach und nach nimmt er sich die einzelnen Mitglieder der Bande vor. - Der letzte Film mit Bruce Lee, der während der Dreharbeiten 1973 überraschend starb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Lee (Billy Lo) Colleen Camp (Ann Morris) Dean Jagger (Dr. Land) Gig Young (Jim Marshall) Robert Wall (Carl Miller) Karim Abdul-Jabbar (Hakim) Hugh O'Brian (Steiner) Originaltitel: Game of Death Regie: Robert Clouse Drehbuch: Jan Spears, Jan Spears, Bruce Lee Kamera: Godfrey Godar Musik: John Barry Altersempfehlung: ab 18

