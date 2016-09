Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Das Eheversprechen USA 1968 Merken Manolito verliebt sich in die hübsche Maria, die aber unbedingt Nonne werden will. Doch nach und nach erliegt sie seinem Charme. Da taucht Ramon auf, der Maria mit Gewalt für sich zu gewinnen versucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson (Big John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Mark Slade (Billy Blue Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Robert Yuro (Ramon) Henry Darrow (Manolito) Laurie Mock (Maria) Originaltitel: The High Chaparral Regie: Richard Benedict Drehbuch: William Blinn Kamera: Harold E. Stine Musik: Harry Sukman Altersempfehlung: ab 12