Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Der gute Samariter USA 1962 Merken Das Schicksal hat dem Rancher Wade Tyree übel mitgespielt. Ihn verlässt der Lebensmut und er verfällt dem Alkohol. Hoss in seiner Gutmütigkeit beschließt, dem Unglücksraben zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Don Collier (Wade Tyree) Jeanne Cooper (Abigail Hinton) Noreen DeVita (Bonnie Hinton) Originaltitel: Bonanza Regie: Donald McDougall Drehbuch: Robert Bloomfield, David Dortort Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose