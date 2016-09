Sky Nostalgie 13:20 bis 14:15 Serien High Chaparral Skalpjäger USA 1968 Merken Big John hat dem Skalpjäger Stoner und dessen Sohn Chad den Kampf angesagt. Sie machen auf dem Land von High Chaparral Jagd auf Indianer und Tiere. Chad wird schwer verletzt. Er schwört der Gewalt ab. Auch sein skrupelloser Vater steht an einem Wendepunkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson (Big John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Mark Slade (Billy Blue Cannon) Linda Cristal (Victoira Cannon) James Gregory (Jake Stoner) Richard Evans (Chad Stoner) Henry Darrow (Manolito Montoya) Originaltitel: The High Chaparral Regie: Robert Gist Drehbuch: Ken Pettus Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman Altersempfehlung: ab 12