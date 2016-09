Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Der einzige Arzt USA 1962 Merken Hoss wurde schwer verletzt. Doch der einzige Arzt, Dr. Johns, sitzt in der Todeszelle. Der zuständige Richter verweigert Hoss aus persönlichen Gründen die lebensrettende Behandlung. Er will Johns hängen sehen, weil der seine Frau nicht retten konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) DeForest Kelley (Dr. Jons) John Hoyt (Richter Grant) Lisabeth Hush (Karen Jons) Originaltitel: Bonanza Regie: William F. Claxton Drehbuch: Frank Chase, David Dortort, Norman Jacob Kamera: William P. Whitley Musik: David Rose