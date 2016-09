Sky Nostalgie 09:30 bis 11:25 Filme Der Zauberberg A, D, F, I 1982 Nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod seines Vetters Joachim Ziemssen verliert Hans Castorp (Christoph Eichhorn) jeden Bezug zur normalen Welt. Doch eines Tages kehrt Clawdia Chauchat (Marie-France Pisier) ins Sanatorium zurück, in Begleitung von Mynheer Peeperkorn (Rod Steiger), der sofort in den Mittelpunkt der immer hemmungsloser feiernden Gesellschaft rückt. Auch Hans Castorp gerät in den Bann des wortgewaltigen Mannes. - Dritter Teil von Geißendörfers Thomas-Mann-Verfilmung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rod Steiger (Mynheer Peeperkorn) Christoph Eichhorn (Hans Castorp) Marie-France Pisier (Clawdia Chauchat) Charles Aznavour (Naphta) Flavio Bucci (Ludovico Settembrini) Hans Christian Blech (Hofrat Behrens) Margot Hielscher (Frau Stöhr) Originaltitel: Der Zauberberg Regie: Hans W. Geissendörfer Drehbuch: Hans W. Geissendörfer Kamera: Michael Ballhaus Musik: Jürgen Knieper

