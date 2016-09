TNT-Serie 22:30 bis 23:15 Familienserie Boston Legal Auf Leben und Tod USA 2005 16:9 Merken Chelina bittet Alan um Hilfe: Bevor die Anwältin nach Boston kam, hat sie in Texas zum Tode verurteilte Straftäter vertreten. Einer ihrer ehemaligen Mandanten, der Häftling Zeke Borns, soll in 72 Stunden hingerichtet werden. Shore fliegt mit Chelina nach Texas, um den geistig zurückgebliebenen Mann, den Chelina für unschuldig hält, im Berufungsverfahren zu vertreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Alan Shore) William Shatner (Denny Crane) Monica Potter (Lori Colson) Rhona Mitra (Tara Wilson) Mark Valley (Brad Chase) Rene Auberjonois (Paul Lewiston) Candice Bergen (Shirley Schmidt) Originaltitel: Boston Legal Regie: Matt Shakman Drehbuch: David E. Kelley, David E. Kelley, Jonathan Shapiro Kamera: James R. Bagdonas Musik: Danny Lux