TNT-Serie 21:45 bis 22:30 Serien Scandal Russisches Roulette USA 2014 16:9 Eine Sicherheitsverletzung fordert die Aufmerksamkeit gesamten Teams. Fitzs Kampagne gerät ins Stocken und so spielt der Präsident mit dem Gedanken, sich über Olivias Ratschläge hinwegzusetzen. Adnan und Maya arbeiten indes an ihrem nächsten Schritt. Schauspieler: Kerry Washington (Olivia Pope) Columbus Short (Harrison Wright) Scott Foley (Jake Ballard) Darby Stanchfield (Abby Whelan) Katie Lowes (Quinn Perkins) Guillermo Diaz (Huck) Jeff Perry (Cyrus Beene) Originaltitel: Scandal Regie: Debbie Allen Drehbuch: Shonda Rhimes, Severiano Canales, Miguel Nolla Musik: Chad Fischer