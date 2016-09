TNT-Serie 17:50 bis 18:40 Krimiserie Crossing Jordan Superman USA 2006 16:9 Merken Verheerende Wahlbrände wüten in Massachusetts und sechs Feuerwehrleute kommen in den Flammen ums Leben. Macy, Jordan und Nigel finden heraus, dass diese Männer nicht hätten sterben müssen und gehen der Frage nach, ob, und wenn ja, von wem sie ermordet wurden. Woody und Lu arbeiten indes an der Aufklärung eines mysteriösen Falles: Ein Mann ist aus dem 15. Stock auf sein nagelneues Auto gefallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Alex McKenna (Abby Macy) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Miguel Ferrer Drehbuch: Aron Eli Coleite Kamera: Russell McElhatton Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin