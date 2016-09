TNT-Serie 07:35 bis 08:20 Serien Reign Sacrifice USA 2013 16:9 Merken In Henrys Abwesenheit erfüllt Sebastian einigermaßen widerwillig die Audienz-Pflichten. Überraschend taucht eine hochschwangere junge Frau auf, die des Diebstahls bezichtigt wird. Im Geheimen erzählt Sebastian Mary, die Frau sei seine Cousine. Da diese Verbindung nicht entdeckt werden darf, fliehen Mary und Sebastian mit der Frau in den Blutwald, wo die Frau ihr Kind entbindet und stirbt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Mary) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (Prince Francis) Celina Sinden (Greer) Caitlin Stasey (Kenna) Anna Popplewell (Lola) Originaltitel: Reign Regie: Rachel Talalay Drehbuch: P.K. Simonds, Daniel Sinclair

