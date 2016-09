TNT-Serie 05:15 bis 06:00 Mysteryserie Pretty Little Liars 2-1-4 USA 2011 16:9 Merken In Rosewood hat offenbar jeder Bewohner Geheimnisse und es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie ans Licht kommen. Für die Polizei ist Spencer inzwischen offiziell eine Verdächtige. Obwohl neue Beweise gegen Spencer auftauchen, hält ihre Mutter zu ihr. Arias Vater entdeckt beinahe, wer der neue Freund seiner Tochter ist, doch nach einem Streit mit seiner Frau stellt er die Nachforschungen ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Joseph Dougherty, Maya Goldsmith Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 6

