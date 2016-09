AXN 23:20 bis 00:10 Krimiserie Dexter Das Licht der Dunkelheit USA 2010 16:9 Merken 5. Staffel, Episode 7: Dexter wird mit dem Team der Spurensicherung zu einem Tatort gerufen. Was zuerst wie ein normaler Autounfall aussieht, entpuppt sich bald als neuer Mordfall: Der Truck, der von einem Auto gerammt wurde, hatte als Cargo mehrere Frauenleichen geladen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter) Desmond Harrington (Joey Quinn) Jennifer Carpenter (Debra Morgan) Lauren Velez (Lt. Maria LaGuerta) David Zayas (Angel Batista) C. S. Lee (Vincent Masuka) Julia Stiles (Lumen Ann Pierce) Originaltitel: Dexter Regie: John R. Dahl Drehbuch: Scott Buck Kamera: Martin J. Layton Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18