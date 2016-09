AXN 22:35 bis 23:20 Serien Die Firma Kapitel 18 USA, CDN 2012 16:9 Merken Mitch verteidigt einen zurückgezogen lebenden Autor, der vor Jahrzehnten mit seinem Debütroman zu literarischem Weltruhm gelangt ist und nun wegen des Mordes an seiner Schwester angeklagt wird. Im Laufe der Beweisführung stellt sich jedoch heraus, dass die Beziehung zwischen den zwei Geschwistern komplexer war als zuerst angenommen. Abby verbringt währenddessen eine Auszeit bei ihren Eltern, um sich über ihre Ehe mit Mitch klarzuwerden und die traumatischen Ereignisse der Entführung zu verarbeiten. Bei dem Aufenthalt in ihrer Heimatstadt kommt sie dem Psychiater Dr. Wilson näher... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Lucas (Mitch McDeere) Callum Keith Rennie (Ray McDeere) Molly Parker (Abby McDeere) Juliette Lewis (Tammy) Natasha Calis (Claire McDeere) David Conrad (Ben Wilson) Eric Lange (Henry Kettle) Originaltitel: The Firm Regie: Holly Dale Drehbuch: Lukas Reiter, Jamie Gorenberg Kamera: Miroslaw Baszak, Adam Swica Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 16