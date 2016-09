AXN 10:55 bis 11:45 Krimiserie Rush Ein spezieller Geburtstag AUS 2010 16:9 Merken 3. Staffel, Episode 10: An Shannons erstem Tag als Sergeant bricht der hochintelligente Ben aus der Jugendstrafanstalt aus und klaut Shannon ihr Portemonnaie und den Polizeiwagen. Ehe Shannon ihn endlich stellen kann, begeht er weitere Straftaten und erfüllt sich am Ende seinen großen Wunsch vom Fliegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rodger Corser (Lawson Blake) Callan Mulvey (Brendan 'Josh' Joshua) Jolene Anderson (Shannon Henry) Nicole Da Silva (Stella Dagostino) Ashley Zukerman (Michael Sandrelli) Kevin Hofbauer (Christian Tapu) Catherine McClements (Kerry Vincent) Originaltitel: Rush Regie: Daniel Nettheim Drehbuch: Sam Carroll Kamera: Bruce Young Musik: Stephen Rae Altersempfehlung: ab 16