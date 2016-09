BonGusto 01:55 bis 02:20 Magazin Catherine's Familien-Küche Ballyknocken BBQ IRL 2013 Merken Catherine will das gute Wetter nutzen und lädt zum Ballyknocken BBQ ein. Das ist zudem eine gute Gelegenheit, sich bei all den Leuten zu bedanken, die sie bei ihrer Kochschule unterstützt haben. Heute holt Catherine sich etwas indische Inspiration und bereitet Tandoori-Lamm-Burger zu. Für jene die kein Fleisch essen, gibt es Zitronen-Garnelen und Pilzburger. Außerdem bereitet Catherine eine Auswahl an Salaten vor und zum Dessert gegrillte Curry-Ananas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catherine?s Family Kitchen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 299 Min. Futsal

Fußball

Eurosport 00:15 bis 02:00

Seit 104 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 89 Min. Bergfried

Drama

Das Erste 01:05 bis 02:38

Seit 54 Min.