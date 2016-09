BonGusto 13:25 bis 13:50 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Der nördliche Weg N 2013 Merken Andreas erkundet historische Kochtraditionen zweier ehemaliger Norwegischer Hauptstädte. Trondheim im Zentrum Norwegens und Bergen an der Westküste. Er startet mit einem Rezept aus dem 14. Jahrhundert. Hühnchen mit Safran und Zimt. Auf der weiteren Reise die Küste entlang Richtung Süden macht Andreas selbstgemachtes Marzipan mit einer scharfen Gewürznote. Vor der Ankunft in Bergen bereitet Andreas ein weiteres luxuriöses Gericht zu, knuspriges Spanferkel mit exklusiven Aromen und exotischen Gewürzen, Früchten und Madeira. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Viestad Originaltitel: New Scandinavian Cooking