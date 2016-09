ARTE 01:45 bis 02:30 Magazin Tracks M.I.A. / Squat-Parties In São Paulo / Raving Iran / Jimmy Cauty Pop & Politics mit Superstar M.I.A. / Feiern gegen Gentrifizierung in São Paulo / 100% authentischer Gangsta-Rap von AK Ausserkontrolle / Der Dokumentarfilm "Raving Iran" / Jimmy Cauty - Meister der Riot-Kunst / Die Band Shopping im Live der Woche D, F 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken (1): Pop & Politics mit M.I.A. M.I.A. ist transkulturelle Stilikone und unangepasster Megastar. In ihren Videos macht sie auf die Abschottung der Reichen und das Schicksal von Bürgerkriegsflüchtlingen aufmerksam - klar, dass "Tracks" diese Frau treffen musste. (2): Feiern gegen Gentrifizierung in São Paulo Die Partyszene São Paulos wehrt sich gegen die zunehmende Korruption und den Mietwucher. DJs besetzen leerstehende Gebäude und veranstalten dort illegale Partys. (3): 100% authentischer Gangster-Rap von AK Ausserkontrolle Auch AK rappen von Überfällen und Drogendeals. Im Unterschied zu ihren HipHop-Kollegen ist das bei diesen Jungs jedoch keine genretypische Übertreibung. (4): Der Dokumentarfilm "Raving Iran" Anoosh und Arash sind Techno-DJs und wollen eigentlich nur Musik machen und Auftreten - schwierig im konservativen Teheran. Susanne Regina Meures hat die DJs mit der Kamera begleitet und deren Traum vom "Raving Iran" dokumentiert. (5): Jimmy Cauty Meister der Riot-Kunst Früher war Jimmy Cauty die eine Hälfte des Pop-Duos "The KLF". Als Urvater der Anti-Art beweist er nun, dass selbst im "Rentner-Hobby" Modellbau Revolutions-Potential steckt. Seine dystopischen Dioramen zeigen fiktive, englische Städte nach dem Riot. (6): Die Band Shopping im Live der Woche Kapitalismuskritik meets hyperaktive "Gang of Four"-Beats: Nachdem 2015 ihr neues Album "Why Choose?" erschien, zogen Shopping mit tanzbarem Sound quer durch Europa, bis in die USA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tracks

