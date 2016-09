ARTE 20:15 bis 23:30 Oper Die Zauberflöte F 2016 16:9 Merken Mozarts fulminantes Meisterwerk mit blutjungen Sängern an der Mailänder Scala. Die Solisten dieser Aufführung sind allesamt Studenten der Accademia del Teatro alla Scala, der dem berühmten Opernhaus angeschlossenen Ausbildungsanstalt. Ihre Parts haben sie allesamt im Rahmen einer Meisterklasse mit einem der größten Bühnenregisseure unserer Zeit erarbeitet, Peter Stein. Er führt auch Regie in dieser Aufführung und Ádám Fischer dirigiert Chor und Orchester der Accademia. Die Oper erzählt von dem jungen Prinzen Tamino, der sich auf Geheiß der Königin der Nacht ins Reich des Fürsten Sarastro begibt und schreckliche Prüfungen auf sich nimmt, um das Herz der schönen Pamina zu gewinnen. Doch natürlich handelt das Singspiel auch vom geschwätzigen Vogelfänger Papageno, der nur drei Dinge im Kopf hat: essen, trinken und ... seine Papagena finden. "Die Zauberflöte" ist Mozarts letzte Oper und aufgrund ihrer Stil- und Genremischung aus fantastischem Märchen und philosophischer Fabel, Wiener Singspiel und "großer deutscher Oper" zugleich eines seiner interessantesten Werke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: La flûte enchantée Regie: Roberto Maria Grassi