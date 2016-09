ARTE 14:05 bis 15:50 Krimi Der siebte Geschworene F 1962 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Grégoire Duval die schlafende Catherine mit entblößter Brust beim Sonnenbaden am See beobachtet, überkommt es ihn einfach: Er küsst sie und will mehr, Catherine wird wach und schreit - Duval erwürgt die junge Frau panisch wie im Wahn. Nach diesem Zwischenfall führt er sein altes, langweiliges Leben weiter, aber es ist nicht mehr dasselbe: Duval ist jetzt ein Mörder, wird geplagt von Gewissensbissen und vom Geist der schönen Catherine verfolgt. Als dann Sylvain Sautral, ihr Liebhaber, des Mordes verdächtigt wird, sieht Duval kein Entkommen mehr aus seinem Dilemma. Ein Geständnis kommt für ihn ebenso wenig in Frage, wie Sautral unschuldig im Gefängnis versauern zu lassen. Doch es kommt noch schlimmer: Duval wird als Geschworener im Prozess gegen Sautral ernannt. Sein schlechtes Gewissen lässt ihn in der Verhandlung Partei für Sautral ergreifen, er entkräftet durch seine Argumentation die Anklage, so dass dieser schließlich aus Mangel an Beweisen freigesprochen wird. Doch die gesamte Stadt hält ihn weiterhin für den Mörder von Catherine. Duval, der auch jetzt keine Ruhe findet, da Sautral doch unschuldig ist, gesteht den Mord an Catherine. Jedoch ist niemand bereit, dem so anständigen Apotheker zu glauben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bernard Blier (Grégoire Duval) Maurice Biraud (Tierarzt) Francis Blanche (Generalstaatsanwalt) Danièle Delorme (Geneviève Duval) Jacques Riberolles (Sylvain Sautral) Yves Barsacq (Maître Adreux) Anne Doat (Alice Moreux) Originaltitel: Le septième juré Regie: Georges Lautner Drehbuch: Pierre Laroche, Jacques Robert Kamera: Maurice Fellous Musik: Jean Yatove Altersempfehlung: ab 18