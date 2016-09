ARTE 05:20 bis 06:05 Musik W.A. Mozart - Für die Schwestern Weber F 2016 2016-10-13 05:10 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Auf der Suche nach neuen beruflichen Möglichkeiten klopfte der 21-jährige W. A. Mozart gegen Ende des Jahres 1777 an die Tür der Webers. Fridolin Weber, das Oberhaupt der bescheidenen Familie aus Mannheim, arbeitete als Kopist, Theatersouffleur und Sänger (Bass). Er legte größten Wert auf die musikalische Bildung seiner vier Töchter Josepha, Aloisia, Constanze und Sophie. Mozart verliebte sich auf den ersten Blick in die gerade 17-jährige äußerst begabte Aloisia. Letztlich heiratete er jedoch Constanze, und sein Schicksal blieb für immer mit der Weber-Familie verbunden. In Wien organisierte Mozart die sogenannten "Akademien", kleine mehrstündige Privatkonzerte, bei denen Auszüge aus Opern, Sinfonien oder geschriebene Sopranweisen präsentiert wurden. Sabine Devieilhe und Raphaël Pichon lassen diese etwas anderen Konzerte wieder aufleben. In ihrem virtuosen Rezital vereint sich die einzigartige Stimme von Sabine Devieilhe, die der faszinierenden Aloisia in nichts nachsteht, mit den bezaubernden Orchestermelodien von W. A. Mozart. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sabine Devieilhe (Sopran) Originaltitel: W.A. Mozart: Un Gala Pour Les Soeurs Weber Regie: Colin Laurent

