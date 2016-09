TNT Film 07:35 bis 09:30 Komödie Arthur 2: on the Rocks USA 1988 16:9 20 40 60 80 100 Merken Arthur Bach, ein reicher Playboy mit einer ausgeprägten Vorliebe für gute Cocktails, hätte das perfekte Leben, wäre da nicht der Vater seiner Ex-Verlobten. Dank dessen Intrigen steht Arthur vor einer schweren Entscheidung: Trennung von seiner süßen Frau Linda oder Entzug aller finanziellen Mittel. Ein harter Brocken für jemanden, der noch nicht mal das Wort Arbeit buchstabieren kann... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dudley Moore (Arthur) Liza Minnelli (Linda) John Gielgud (Hobson) Geraldine Fitzgerald (Martha) Kathy Bates (Mrs. Canby) Stephen Elliott (Burt Johnson) Paul Benedict (Fairchild) Originaltitel: Arthur 2: On the Rocks Regie: Bud Yorkin Drehbuch: Andy Breckman Kamera: Stephen H. Burum Musik: Burt Bacharach

