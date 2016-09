Disney XD 09:20 bis 09:45 Comedyserie Schreck-Attack Das Spukhaus USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Die freche Truppe von Schreck-Attack ist nie um einen Streich verlegen. In der ersten Folge erzählen Chance und Herman ihrer Babysitterin, dass es im Haus spuken würde und überreden sie tatsächlich zu einer Geisterbeschwörung! Was dann passiert, jagt die Babysitterin schreiend aus dem Haus und uns vor Lachen, die Tränen in die Augen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Cody Veith (Chance) Jillian Shea Spaeder (Bailey) Brandon Severs (Dusty) Bryce Gheisar (Herman) Tobie Windham (Uncle Will) Izabella Alvarez (Anna) Gail Cook (Nurse) Originaltitel: Walk the Prank Regie: Tom Gianas Drehbuch: Adam Small, Trevor Moore Altersempfehlung: ab 12

