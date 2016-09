TNT Comedy 05:30 bis 05:50 Comedyserie Those Who Can't Beim Versagen ist jeder der Erste USA 2016 16:9 Merken Schulrat Carson verspricht, nach dem letzten Klingeln des Schultags den unfähigsten Lehrer fristlos zu entlassen. Dumm, dass ausgerechnet heute Shoemaker und die anderen total betrunken in der Schule erscheinen. Mitten in dieser großen Aufregung gelingt es Fairbell, einen neuen Freund zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Cayton-Holland (Loren Payton) Benjamin Roy (Billy Shoemaker) Andrew Orvedahl (Andy Fairbell) Maria Thayer (Abbey Logan) Peter Stormare (Conrad Carson) Mary Lynn Rajskub (Summer) Rory Scovel (Goeffrey Quinn) Originaltitel: The Those Who Can't Regie: Peter Lauer Drehbuch: Rodney Barnes Kamera: Paul Koestner

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 521 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 02:00 bis 08:30

Seit 221 Min. Human Target

Actionserie

kabel eins 05:00 bis 05:50

Seit 41 Min. CSI: NY

Krimiserie

VOX 05:05 bis 05:50

Seit 36 Min.