Krimi Front de l'Est E, LIT 2011 D'après le roman de: Ignacio del Valle Russland im Winter 1943. Die Niederlage der deutschen Wehrmacht in Stalingrad hat das Kriegsgeschehen an der Ostfront dramatisch gewendet. Die heranrückende Rote Armee zwingt auch die Truppen der "Blauen Division" aus dem faschistischen Spanien, die als Verbündete der Deutschen kämpfen, in die Defensive. Fatale Versorgungsengpässe und die ständige Bedrohung durch sowjetische Bombardements haben die spanische Truppe in einen desolaten Zustand versetzt. Vor diesem Hintergrund ist ein bizarrer Mord geschehen. Ein Leutnant wird mit durchgeschnittener Kehle an einem zugefrorenen See gefunden. Der Mörder hat "GOTT SIEHT ALLES" in seine Brust geritzt. Der Soldat Arturo, der im Zivilleben Polizist war, und der Unteroffizier Espinoza werden mit den Ermittlungen beauftragt. Von "oben" erhalten sie die Anweisung, den Fall um jeden Preis aufzuklären. Da werden ein zweiter und ein dritter Offizier ermordet aufgefunden. Und auch diesen Leichen wurde eine Botschaft in die Brust geritzt! Arturo und Espinoza erkennen, dass sie vermutlich einem Serienkiller auf der Spur sind. Schauspieler: Juan Diego Botto (Arturo Andrade) Carmelo Gómez (Sargento Espinosa) Víctor Clavijo (Estrada) Jordi Aguilar (Cabo Aparicio) Gabriele Malinauskaite (Zira) Sergi Calleja (Tiroliro) Rafa Castejón (Isart) Originaltitel: Silencio en la nieve Regie: Gerardo Herrero Drehbuch: Nicolás Saad Musik: Lucio Godoy Altersempfehlung: ab 16