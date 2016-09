Kinowelt 23:20 bis 00:55 Drama Schwarzarbeit GB 1982 16:9 20 40 60 80 100 Merken Preis für das Beste Drehbuch, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Vor dem 13. Dezember 1981 (Ausrufung des Kriegsrechts in Polen) kommen vier polnische Handwerker in London an, wo sie eine Wohnung für einen polnischen Funktionär renovieren sollen. Da nur einer von ihnen die englische Sprache beherrscht, bleibt den restlichen der Putsch in der Heimat verborgen. Erst nach Erledigung der Arbeit sagt er ihnen die Wahrheit. Roger Ebert: "'Schwarzarbeit' ist ein starker Film, der seine einfache, kleine Geschichte mit Humor und Glaubwürdigkeit erzählt." (Chicago Sun-Times) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Irons (Nowak) Eugene Lipinski (Banaszak) Jirí Stanislav (Wolski) Eugeniusz Haczkiewicz (Kudaj) Edward Arthur (Beamter) Denis Holmes (Nachbar) Renu Setna (Ladenbesitzer) Originaltitel: Moonlighting Regie: Jerzy Skolimowski Drehbuch: Jerzy Skolimowski Kamera: Tony Pierce-Roberts Musik: Stanley Myers Altersempfehlung: ab 18