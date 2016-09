Kinowelt 15:25 bis 16:55 Drama Lebenszeichen D 1968 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Silberner Bär 'Spezialpreis der Jury', Berlin Der verwundete Soldat Stroszek soll gegen Ende des Zweiten Weltkrieges auf der griechischen Insel Kos mit Frau und Kameraden ein Munitionsdepot bewachen. Die Tage sind im Wesentlichen von Untätigkeit und Gesprächen geprägt. Doch Stroszek, dem die Eintönigkeit der Situation bald zu viel wird, versucht, sich durch Patrouillengänge in näherer Umgebung Ablenkung zu verschaffen. Beim Warten auf den Feind in der drückenden Hitze verliert er nach und nach den Verstand. Seine Halluzinationen werden stärker, der Wahnsinn bricht in ihm aus. "Wenn Peter Brogle als Stroszek auf der Burg herumtobt, dann merkt man: Herzog wartet eigentlich schon darauf, mit Klaus Kinski zu arbeiten. Er hat bereits die Rollen, aber noch nicht den passenden Darsteller." (Quelle: Stuttgarter Zeitung - Blogs) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Brogle (Stroszek) Wolfgang Reichmann (Meinhard) Athina Zacharopoulou (Nora) Wolfgang von Ungern-Sternberg (Becker) Wolfgang Stumpf (Hauptmann) Julio Pinheiro (Zigeuner) Florian Fricke (Pianist) Originaltitel: Lebenszeichen Regie: Werner Herzog Drehbuch: Werner Herzog, Achim von Arnim Kamera: Thomas Mauch Musik: Stavros Xarchakos Altersempfehlung: ab 6