Kinowelt 12:40 bis 14:05 Komödie Jackpot N 2011 Nach dem Buch von Jo Nesbø 16:9 20 40 60 80 100 Merken Happy Christmas sieht anders aus: Es ist kurz vor Weihnachten, als Oscar in einem seriösen Striplokal wieder zu Bewusstsein kommt. Blutend liegt er auf dem Boden und kämpft sich unter dem Körper einer unförmigen toten Frau hervor, von weiteren sieben Leichen umgeben und mit einem Gewehr in der Hand. Was soll Kommissar Solør bei diesem speziellen Anblick wohl denken? Er muss jedenfalls nicht lang überlegen, wen er dafür verantwortlich machen soll - Oscar aber denkt gar nicht daran, ein Geständnis abzulegen. Sondern erzählt Solør stattdessen seine Geschichte. Und die beginnt damit, dass die drei Ex-Knackis Thor, Billy und Tresko irgendwo im Nirgendwo in einer Fabrik am Fließband stehen und Plastikweihnachtsbäume zusammenschrauben. Alle drei können nicht nur eine beeindruckende kriminelle Vergangenheit vorweisen, jeder von ihnen ist auch ein Spieler. Natürlich glücklos und ohne jemals groß gewonnen zu haben. Bis - ja, bis sie ihn, ihren Chef Oscar, dazu überreden, eine Tippgemeinschaft zu gründen. Und sie tatsächlich gemeinsam den Jackpot knacken und eine fette Summe einstreichen. Eine Summe, die sich allerdings unmöglich durch vier teilen lässt. Und genau da fängt der Spaß an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyrre Hellum (Oscar Svendson) Mads Ousdal (Thor Eggen) Henrik Mestad (Solør) Arthur Berning (Billy Utomjordet) Andreas Cappelen (Dan Treschow) Lena Kristin Ellingsen (Trine) Fridtjov Såheim (Gjedde) Originaltitel: Arme Riddere Regie: Magnus Martens Drehbuch: Magnus Martens Kamera: Trond Høines Musik: Magnus Beite Altersempfehlung: ab 16