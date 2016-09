History 21:50 bis 22:45 Dokusoap Überleben im Sumpf Hochwasserhölle USA 2016 Stereo 16:9 Merken Troy findet sich in einem Kampf mit Mutter Natur wieder. Das Wasser im Becken steht höher als je zuvor und drängt die Alligatoren in unerreichbare Teiche und Wälder zurück. Als sich Troy und seine Familie auf die schlimmste Saison aller Zeiten einstellen, gibt es sogar noch mehr schlechte Nachrichten. R.J. und Jay sind in sein Gebiet vorgedrungen und benutzen ihr Sumpfboot, um an Stellen zu gelangen, die außerhalb von Troys Reichweite liegen. In Hammond muss Bruce die Saison ohne seinen Hund Tyler beginnen. Doch Ron hat eine Überraschung für ihn vorbereitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp People Altersempfehlung: ab 12