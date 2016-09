History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Außer Gefecht USA 2014 Stereo 16:9 Merken Im Bayou begibt sich Shelby mit Belinda und Bob zum Lake Ponchartrain, um einen Baumstamm zu holen, den er schon vor Jahren markiert hat. In Florida geht der Kampf der Chapmans mit dem legendären Gump-Baumstamm in die zweite Runde. In Washington verschlechtert sich die Situation für die reduzierte Rygaard-Crew zunehmend. Papac setzt mit einer riskanten Technik einiges aufs Spiel. In British Columbia nimmt sich die Triack-Crew unterdessen dem steilsten Gebiet der Anlage an. In Wyoming versuchen die Zitterkopf-Söhne die Produktion in Gang zu halten, während ihr Vater im Krankenhaus ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12