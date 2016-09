History 19:45 bis 20:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Geheimnisvolle Lieferung USA 2014 Stereo 16:9 Merken Rick verliebt sich in ein Diadem, das früher einmal der Ehefrau von Präsident McKinley gehörte. Chumlee sieht sich ein "Felix the Cat"-Spielzeug an. Später bekommt Rick ein geheimnisvolles Paket, und die anderen können ihre Neugier auf den Inhalt kaum zügeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Gottlieb (Himself) Corey Harrison (Himself) Richard Harrison (Himself) Rick Harrison (Himself) Greg Kwiat (Himself) Austin 'Chumlee' Russell (Himself) Originaltitel: Pawn Stars Regie: Shannon Biggs Musik: Kevin Bluhm Altersempfehlung: ab 12