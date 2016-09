History 13:05 bis 13:50 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Rätselhafte Relikte USA 2012 Stereo 16:9 Merken Weltweit haben Archäologen geheimnisvolle Reliquien entdeckt, die von antiken Kulturen verehrt wurden. Jetzt werden sie in Museen, Tempeln und Kirchen ausgestellt und Millionen von Menschen reisen von überall her an, um in ihrer Gegenwart zu sein. Könnte die Wahrheit über den Ursprung der Menschheit in diesen Stoffen, Metallen, Steinen und Knochen liegen? Bekommen die Menschen durch diese geheimnisvollen Reliquien Zugang zu einer göttlichen Kraft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens