History 09:20 bis 10:05 Dokusoap Überleben im Sumpf Jagd auf vier Rädern USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die erfahrenen Jäger versuchen ihre Fangquote auszuschöpfen und ein Generationswechsel kündigt sich an. Ein Team hofft, in einem Jagdgebiet Glück zu haben, das mit dem Boot so gut wie gar nicht zugänglich ist. Ein zweites Team geht mit der Piroge, einem kanuähnlichen Boot, auf die Jagd in einem versteckten, kleinen Gewässer. Ein weitere Gruppe muss die Saison in einem gefährlichen Gebiet auf Quads beenden und ein letztes Team jagt ein Wildschwein für die Saison-Abschlussfeier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troy Landry (Himself) R.J. Molinere (Himself) Jay Paul Molinere (Himself) Liz Cavalier (Herself) Bruce Mitchell (Himself) Ron Methvin (Himself) Junior Edwards (Himself) Originaltitel: Swamp People Musik: Bruce Hanifan Altersempfehlung: ab 12

