Syfy 03:40 bis 04:30 SciFi-Serie Torchwood Verschollen GB 2008 Stereo 16:9 Gwen (Eve Myles) untersucht das rätselhafte Verschwinden einiger Menschen. Tosh (Naoko Mori) entdeckt, dass diese Vorfälle mit negativen Spitzenwerten in den Aktivitäten des Raum-Zeit-Risses übereinstimmen. Als sich Gwen hilfesuchend an Jack (John Barrowman) wendet, reagiert der völlig überraschend mit dem Verbot, weiter an dem Fall zu arbeiten. Ianto (Gareth David-Lloyd) ist trotzdem bereit, Gwens heimliche Ermittlungen zu unterstützen. Er schickt sie auf eine walisische Insel, wo sie eine Einrichtung für Opfer des Raum-Zeit-Risses entdeckt, die Jack einst dort gegründet hat. Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Naoko Mori (Dr. Toshiko Sato) Burn Gorman (Dr. Owen Harper) Gareth David-Lloyd (Ianto Jones) Kai Owen (Rhys Williams) Tom Price (PC Andy) Originaltitel: Torchwood Regie: Mark Everest Drehbuch: Chris Chibnall Musik: Ben Foster Altersempfehlung: ab 16