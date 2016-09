Syfy 01:20 bis 02:05 SciFi-Serie Stargate: Universe Wucherungen USA 2010 Stereo 16:9 Merken Bei einem Außeneinsatz auf einem Planeten, wird Lieutenant Scott (Brian J. Smith) von einem pflanzenähnlichen Organismus angegriffen und fällt ins Koma. Während Rush (Robert Carlyle), TJ (Alaina Huffman) und der Rest des Teams alles versuchen, ihn zu retten, halluziniert Scott von einem Leben auf der Erde und seiner bevorstehenden Hochzeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Carlyle (Dr. Nicholas Rush) Alaina Huffman (1st Lieutenant Tamara Johansen) Louis Ferreira (Colonel Everett Young) David Blue (Eli Wallace) Brian J. Smith (Lieutenant Matthew Scott) Jamil Walker Smith (Master Sergeant Ronald Greer) Elyse Levesque (Chloe Armstrong) Originaltitel: Stargate: Universe Regie: Alex Chapple Drehbuch: Robert C. Cooper, Brad Wright Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith

