Syfy 22:10 bis 23:00 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Beraterin USA 1998 Stereo 16:9 Quarks Mutter Ishka (Cecily Adams) und der Große Nagus Zek (Wallace Shawn) kommen auf die Station. Zek wurde abgesetzt, nachdem er auf Feringar durch ein neues Gesetz ein Finanzchaos verursacht hatte. Man gibt ihm nun drei Tage Zeit, um zu beweisen, dass sein Gesetz doch funktioniert. Rom (Max Grodénchik), Nog (Aron Eisenberg) und Quark (Armin Shimerman) versuchen, die 400 Mitglieder des FCA zu überreden, sich auf DS9 zu treffen, um die Lage zu besprechen. Bildergalerie Schauspieler: Armin Shimerman (Quark) Wallace Shawn (Zek) Henry Gibson (Nilva) Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Terry Farrell (Lt. Commander Jadzia Dax) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Alexander Siddig Drehbuch: Ira Steven Behr, Hans Beimler Kamera: Jonathan West Musik: David Bell, Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 6