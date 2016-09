Syfy 17:00 bis 18:35 SciFi-Film Independents' Day USA 2016 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Feindliche Außerirdische haben die Erde erobert und das gesamte Kernwaffenarsenal zerstört. Die Aliens stellen die Menschen vor die Wahl: Entweder sie emigrieren freiwillig und siedeln sich auf einem anderen Planeten an, oder sie werden eliminiert. Die meisten sind bereit, sich ihrem Schicksal zu fügen. Nur der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika will die Invasoren bekämpfen und die Wahrheit hinter deren Umsiedlungsplänen herausfinden, bevor die gesamte Menschheit ausgelöscht wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jude Lanston (Agent Taylor) Sal Landi (General Roundtree) Fay Gauthier (Präsidentin Raney) William Castrogiovanni (Major Fry) Brian Tyler Cohen (Ari) Jacquelin Arroyo (Red) Originaltitel: Independents' Day Regie: Laura Beth Love Drehbuch: Geoff Meed Kamera: Laura Beth Love Musik: Mike Verta