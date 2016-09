Syfy 12:55 bis 13:45 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Zeit der Abrechnung USA 1998 Stereo 16:9 Merken Als Captain Sisko (Avery Brooks) bei B'hala eine Steintafel mit bajoranischen Zeichen berührt, hat er eine Vision. Weil er mehr über das Fundstück erfahren will, lässt er es auf Deep Space Nine transportieren. Dax (Terry Farrell) entziffert die Inschriften und sorgt damit für Entsetzen: Die Tafel sagt die große Abrechnung voraus, bei der Deep Space Nine, das Tor zum Wurmloch, zerstört wird und bei der der Kampf zwischen Gut und Böse auf der Station in seine entscheidende Phase treten wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Comdr. Benjamin Sisko) Nana Visitor (Major Kira) Terry Farrell (Jadzia Dax) Michael Dorn (Lt. Worf) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Jesús Salvador Treviño Drehbuch: David Weddle, Bradley Thompson Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12