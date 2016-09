National Geographic Wildlife 21:45 bis 22:10 Dokumentation Wilde Welt der Tiere Wüsten CZ 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Wüsten bedecken ein Drittel der Landfläche unserer Erde - auf jedem Kontinent gibt es sie. Während es in den meisten Wüsten so gut wie nie regnet, herrschen in ihnen dennoch Temperaturschwankungen zwischen sengender Hitze bei Tag und eisiger Kälte bei Nacht. Trotz ihrer lebensfeindlichen Umweltbedingungen sind Wüsten die Heimat einer ganzen Reihe verschiedener Tiere. Diese Episode beschreibt den Mut, die Ausdauer und den Einfallsreichtum von Skorpionen, Klapperschlangen, Kamelen, Echsen und Spinnen. Ohne diese Eigenschaften würden sie in der Wüste nicht überleben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: World of the Wild