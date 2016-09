National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:45 Dokumentation Der Hundeflüsterer - Die Story USA 2012 2016-09-22 05:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Cesar Millan ist ein Superstar. Die Dokumentation "Cesar Millan: The Real Story" zeigt das erste Mal die ganze Geschichte des als "Hundeflüsterer" berühmt gewordenen Mannes. Hundebesitzer aus aller Welt lieben ihn. Seine TV-Show "Dog Whisperer" läuft seit neun Jahren erfolgreich im US-Fernsehen, seine Ratgeber-Bücher verkaufen sich in Millionenauflagen. Doch was steckt hinter diesem Mann und seinem Erfolg? In Mexiko geboren, kam Millan mit 21 Jahren ohne Englischkenntnisse und ohne jemanden dort zu kennen, illegal in die USA. Doch er glaubte an sich und seinen Traum. Mit Mut, Beharrlichkeit und Glück ging er seinen Weg und bringt die Menschen und deren ältesten tierischen Begleiter einander wieder näher, wenn sie sich entfremdet haben. Und seine Fans sind sich sicher: Cesars Rudel wird täglich größer und stärker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar Millan: The Real Story