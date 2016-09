National Geographic Wildlife 19:25 bis 20:10 Dokumentation Cesar Millan: Albtraum Hund USA 2013 2016-09-22 04:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Cesar Millan arbeitet mit Familien zusammen, die bereit sind, Problem-Hunden eine Chance zu geben. Oft scheitert die Integration in eine neue Familie innerhalb der ersten zwei Wochen. Cesar will in dieser Zeit die Probleme identifizieren und korrigieren. Bei seinem ersten Einsatz sorgt der erste eigene Hund eines kleinen Jungen für ein Problem, da es im Haus schon einen anderen Hund und ein Kleinkind gibt. Im zweiten Fall wollten eine Mutter und ihre Tochter einen Gefährten für ihren verzogenen Yorkshire-Terrier adoptieren, bekamen aber einen echten Problem-Hund. Kann Cesar den Familien und ihren Hunden helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cesar Millan: Doggie Nightmares