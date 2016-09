National Geographic Wildlife 15:20 bis 16:05 Dokumentation Tiere außer Rand und Band Riskantes Geschäft USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Unglaublich, was als nächstes passiert! In diesem Zeichen steht die heutige Episode von "Tiere außer Rand und Band". Seien es rebellische Wutanfälle, Rettungen in letzter Not oder das Sprengen von Hindernissen. Was passiert z.B. einem Elefantenbaby, das von einem Löwenrudel eingekreist wird? Gewaltsam reagiert außerdem ein von Lärm aufgeschrecktes Pferd bei einer Parade. Und last but not least setzt ein asiatischer Karpfen mit einem gigantischen Sprung die Naturgesetze scheinbar außer Kraft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals Gone Wild